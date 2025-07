Uno sport per buone gambe nei cruciverba: la soluzione è Podismo

PODISMO

Curiosità e Significato di Podismo

Non fermarti alla soluzione! Conosci Podismo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Podismo.

Perché la soluzione è Podismo? Il podismo è uno sport che consiste nel praticare la corsa a piedi, spesso amatoriale e all'aperto. È un’attività accessibile a tutti, ideale per mantenersi in forma e godere della natura. La parola deriva dal latino pedem (piede) e richiama l’attenzione sull’importanza delle gambe robuste e allenate. In poche parole, il podismo celebra il piacere di muoversi con buona energia e salute.

Come si scrive la soluzione Podismo

La definizione "Uno sport per buone gambe" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

O Otranto

D Domodossola

I Imola

S Savona

M Milano

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O V C E O L O D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CLODOVEO" CLODOVEO

