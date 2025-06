Hanno buone gambe nei cruciverba: la soluzione è Camminatori

CAMMINATORI

Perché la soluzione è Camminatori? Camminatori si riferisce a chi ama camminare, apprezzando il piacere di esplorare a piedi paesaggi e sentieri. Sono persone che hanno buone gambe, resistenti e abili nel muoversi senza affaticarsi facilmente. Questo termine evoca uno stile di vita attivo e salutare, perfetto per chi cerca un modo semplice e naturale per mantenersi in forma e scoprire il mondo intorno a sé.

