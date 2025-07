Un recipiente con il beccuccio nei cruciverba: la soluzione è Bricco

BRICCO

Curiosità e Significato di Bricco

Vuoi sapere di più su Bricco? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Bricco.

Perché la soluzione è Bricco? Un bricco è un contenitore di piccole dimensioni, solitamente di vetro o ceramica, dotato di un beccuccio per versare liquidi come acqua, latte o olio. È molto usato in cucina o in laboratorio per trasferire con precisione le sostanze. Il termine richiama l'idea di un recipiente pratico e maneggevole, perfetto per versare senza sprechi.

Come si scrive la soluzione Bricco

Stai cercando la risposta alla definizione "Un recipiente con il beccuccio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

R Roma

I Imola

C Como

C Como

O Otranto

