La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un metallo che arrugginisce facilmente' è 'Ferro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FERRO

Curiosità e Significato di Ferro

Hai risolto il cruciverba con Ferro? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Ferro.

Perché la soluzione è Ferro? Il ferro è un metallo molto comune, usato in costruzione, utensili e oggetti di uso quotidiano. È noto per la sua robustezza, ma anche per la tendenza a ossidarsi e formare la ruggine quando esposto all’umidità e all’aria. Questa caratteristica lo rende facilmente soggetto alla corrosione, un processo che deteriora il metallo nel tempo. La ruggine è quindi un segno del suo naturale processo di ossidazione.

Come si scrive la soluzione Ferro

Non riesci a risolvere la definizione "Un metallo che arrugginisce facilmente"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

E Empoli

R Roma

R Roma

O Otranto

