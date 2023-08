Un metallo che arrugginisce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un metallo che arrugginisce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FERRO

Significato/Curiosita : Un metallo che arrugginisce

Superiore agli altri (i carburi sono più duri del metallo), è più difficile da affilare ed arrugginisce con più difficoltà, low alloy ("carbon") steel (le... Significati, vedi ferro (disambigua). il ferro è l'elemento chimico di numero atomico 26. il suo simbolo è fe, dal latino ferrum. il ferro fu conosciuto fin... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un metallo che arrugginisce : metallo; arrugginisce; metallo anche in lingotti; Struttura di metallo usata per cuocere su braci; metallo che è liquido anche a temperatura ambiente; Un metallo per pile; metallo alcalino; Acciaio che non arrugginisce ; Lo è l acciaio che non arrugginisce ;

Cerca altre Definizioni