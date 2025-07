Si fa in chiesa con le mani giunte nei cruciverba: la soluzione è Preghiera

Home / Soluzioni Cruciverba / Si fa in chiesa con le mani giunte

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si fa in chiesa con le mani giunte' è 'Preghiera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PREGHIERA

Curiosità e Significato di Preghiera

La parola Preghiera è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Preghiera.

Perché la soluzione è Preghiera? La parola preghiera indica un gesto di comunicazione con Dio o una divinità, spesso accompagnato da mani giunte e occhi chiusi. È un momento di riflessione, gratitudine o richiesta di aiuto, praticato in chiesa o in privato. La preghiera rappresenta un atto di fede e spiritualità, un modo per cercare conforto e connessione con il sacro nella vita quotidiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: A pallavolo si fa con mani giunte e braccia teseUn salto che si fa con l aiuto delle maniSi alza con le mani quando fa freddo o c è ventoSi fa anche con le capsuleChi la conosce sa come si fa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Preghiera

Hai trovato la definizione "Si fa in chiesa con le mani giunte" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

R Roma

E Empoli

G Genova

H Hotel

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E H A C A I T N R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CHERATINA" CHERATINA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.