A pallavolo si fa con mani giunte e braccia tese nei cruciverba: la soluzione è Bagher

Home / Soluzioni Cruciverba / A pallavolo si fa con mani giunte e braccia tese

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'A pallavolo si fa con mani giunte e braccia tese' è 'Bagher'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BAGHER

Curiosità e Significato di Bagher

Hai risolto il cruciverba con Bagher? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Bagher.

Perché la soluzione è Bagher? Bagher è un termine usato nel calcio per indicare un intervento di parata o tuffo del portiere che respinge un tiro avversario, spesso con una manovra spettacolare. È un'azione fondamentale per evitare un gol e richiede agilità e prontezza. In sintesi, rappresenta uno dei momenti più emozionanti e decisivi di una partita, dimostrando abilità e reattività.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un salto che si fa con l aiuto delle maniSi alza con le mani quando fa freddo o c è ventoSi fa anche con le capsuleChi la conosce sa come si faSi fa a un botteghino

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Bagher

La definizione "A pallavolo si fa con mani giunte e braccia tese" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

A Ancona

G Genova

H Hotel

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I B U M N R T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TIMBURTON" TIMBURTON

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.