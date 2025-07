Si avverte quando è fresca nei cruciverba: la soluzione è Vernice

VERNICE

Curiosità e Significato di Vernice

Approfondisci la parola di 7 lettere Vernice: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Vernice? La parola vernice si riferisce a una sostanza liquida che, una volta applicata su superfici come pareti o mobili, forma uno strato protettivo e decorativo. È spesso usata per conferire colore e lucentezza, ma anche per preservare materiali da umidità e usura. Quando si dice si avverte quando è fresca, si intende quella sensazione di umidità o morbidezza che si percepisce subito dopo l’applicazione.

Come si scrive la soluzione Vernice

V Venezia

E Empoli

R Roma

N Napoli

I Imola

C Como

E Empoli

