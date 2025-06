Si invita a non toccare quella fresca nei cruciverba: la soluzione è Vernice

VERNICE

Curiosità e Significato di "Vernice"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Vernice, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Vernice? La vernice è una sostanza liquida che, una volta applicata su una superficie, si asciuga e forma uno strato protettivo e decorativo. È utilizzata per abbellire oggetti, proteggere il legno o il metallo dall'usura e dalle intemperie, e per dare un tocco di colore a muri e mobili. Quando si dice non toccare quella fresca, si fa riferimento al fatto che la vernice appena applicata deve asciugarsi senza essere disturbata per garantire un risultato finale impeccabile.

Come si scrive la soluzione Vernice

Se "Si invita a non toccare quella fresca" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

V Venezia

E Empoli

R Roma

N Napoli

I Imola

C Como

E Empoli

