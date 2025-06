Se è fresca ci si sporca nei cruciverba: la soluzione è Vernice

Home / Soluzioni Cruciverba / Se è fresca ci si sporca

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Se è fresca ci si sporca' è 'Vernice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VERNICE

Curiosità e Significato di Vernice

La soluzione Vernice di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Vernice per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Vernice? La vernice è una sostanza liquida che si applica su superfici per proteggerle e abbellirle. Quando è fresca, può sporcarsi facilmente, lasciando macchie o impronte. È un prodotto utilizzato in edilizia, arte e fai-da-te, che una volta asciutto forma uno strato resistente e colorato. Insomma, la vernice è fondamentale per dare vita e colore a muri, mobili e molto altro ancora.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si invita a non toccare quella frescaSi spruzza con l aerografoLo è il flattingCi si va per vedere il CenacoloIl male di cui ci si consola facilmenteIl braccio di cui ci si fida ciecamente

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Vernice

Hai trovato la definizione "Se è fresca ci si sporca" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

E Empoli

R Roma

N Napoli

I Imola

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C A I O F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FIOCA" FIOCA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.