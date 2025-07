Porzione di cibo nei cruciverba: la soluzione è Razione

Home / Soluzioni Cruciverba / Porzione di cibo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Porzione di cibo' è 'Razione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RAZIONE

Curiosità e Significato di Razione

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Razione, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Razione? Una razione indica una quantità di cibo o di acqua assegnata a una persona o animale, spesso in contesti come l'alimentazione militare, l'agricoltura o le diete controllate. È un termine che suggerisce una porzione stabilita e bilanciata per garantire il fabbisogno necessario. In breve, rappresenta la quota di nutrimento prevista o distribuita, fondamentale per mantenere energia e salute.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La quantità di cibo che regge il cameriereChi lo osserva non tocca ciboCibo da affettareIl cibo degli dei che dava l immortalitàDisdegnano il cibo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Razione

Non riesci a risolvere la definizione "Porzione di cibo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

R Roma

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I B I O G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BIGIO" BIGIO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.