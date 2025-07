Nei conventi ci sono i superiori nei cruciverba: la soluzione è Padri

Home / Soluzioni Cruciverba / Nei conventi ci sono i superiori

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Nei conventi ci sono i superiori' è 'Padri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PADRI

Curiosità e Significato di Padri

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Padri, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Padri? Nel contesto dei conventi, i superiori sono figure di leadership e guida per la comunità religiosa. La parola padri si riferisce ai religiosi anziani o più autorevoli, che assumono ruoli di responsabilità e consiglio. Sono figure di riferimento, spiritualmente e amministrativamente, per i membri del monastero o della chiesa. In sostanza, i padri rappresentano la saggezza e la guida spirituale all’interno della comunità religiosa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo sono i superiori di conventiCi sono quelle dentali superioriCi sono quelle depresseCi sono quelli di riparazioneQuelli di primo grado ci sono più vicini

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Padri

Se "Nei conventi ci sono i superiori" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

A Ancona

D Domodossola

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E N F I A T R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FRENTANI" FRENTANI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.