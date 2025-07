Ci sono quelle dentali superiori nei cruciverba: la soluzione è Arcate

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ci sono quelle dentali superiori' è 'Arcate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARCATE

Curiosità e Significato di Arcate

Approfondisci la parola di 6 lettere Arcate: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Arcate? Arcate si riferisce alle linee curve formate dai denti superiori o inferiori, come l'arcata dentale superiore che si trova nella parte superiore della bocca. Queste curve sono fondamentali per una corretta masticazione e un sorriso armonioso. In odontoiatria, l'attenzione alle arcate è essenziale per mantenere salute orale e funzionalità. Conoscere le arcate aiuta a comprendere meglio il sorriso e la struttura della bocca.

Come si scrive la soluzione Arcate

La definizione "Ci sono quelle dentali superiori" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

R Roma

C Como

A Ancona

T Torino

E Empoli

