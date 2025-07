Mangiare svogliatamente nei cruciverba: la soluzione è Sbocconcellare

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Mangiare svogliatamente' è 'Sbocconcellare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SBOCCONCELLARE

Curiosità e Significato di Sbocconcellare

La parola Sbocconcellare è una soluzione di 14 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sbocconcellare.

Perché la soluzione è Sbocconcellare? SBOCCONCELLARE significa mangiare con poca voglia, senza entusiasmo o piacere, spesso masticando lentamente e senza appetito. È un modo per descrivere chi si alimenta quasi per abitudine, senza godersi il cibo. Questa parola rende bene l’idea di un atteggiamento svogliato e poco coinvolto nel momento del pasto, caratteristico di chi non ha fame o di chi è disinteressato. Insomma, un termine che dipinge un’immagine di noia a tavola.

Come si scrive la soluzione Sbocconcellare

Hai davanti la definizione "Mangiare svogliatamente" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

B Bologna

O Otranto

C Como

C Como

O Otranto

N Napoli

C Como

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I E N M S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NEMESI" NEMESI

