La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo perde chi è diffamato' è 'Onore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ONORE

Curiosità e Significato di Onore

La parola Onore è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Onore.

Perché la soluzione è Onore? Onore rappresenta il rispetto e la dignità che una persona merita, spesso legati alla propria reputazione. Quando si parla di perderlo, si fa riferimento a un danno alla propria integrità e al rispetto che gli altri ci riconoscono. È un valore fondamentale che, se messo in discussione, può mettere in crisi l’immagine e il rispetto personale. In definitiva, l’onore è ciò che rende una persona rispettabile agli occhi degli altri.

Come si scrive la soluzione Onore

Non riesci a risolvere la definizione "Lo perde chi è diffamato"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

O Otranto

N Napoli

O Otranto

R Roma

E Empoli

