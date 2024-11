Lo perde il fannullone: Soluzione Cruciverba - Tempo

Soluzione alla definizione del cruciverba

TEMPO

Curiosità e significato della parola Tempo

Spelling fonetico della soluzione

T Tango

E Echo

M Mike

P Papa

O Oscar

Definizioni correlate con la soluzione - Tempo

Si dice di rapidissima elaborazione dati Sono argomento del bollettino meteorologico Passa più o meno veloce Lo prende chi indugia Si può dedicare allo sport alla lettura o all ozio Si batte solfeggiando Ha quattro dimensioni nella teoria della relatività Ne ha poco chi ha fretta Cos è che anche se si guasta non si ferma Passa e non torna più

Cerca qui altre definizioni di parole crociate per scoprire le soluzioni che ti servono per completare i tuoi cruciverba. Con una vasta raccolta di definizioni, soluzioni e curiosità, Zazoom è lo strumento ideale per gli appassionati di cruciverba, sia esperti che principianti.