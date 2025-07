La solleva chi non è d accordo nei cruciverba: la soluzione è Obiezione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La solleva chi non è d accordo' è 'Obiezione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OBIEZIONE

Curiosità e Significato di Obiezione

Approfondisci la parola di 9 lettere Obiezione: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Obiezione? Obiezione è un termine che indica un'ingiunzione o un rilievo di disaccordo, spesso usato in contesti di discussione o negoziazione. Quando qualcuno solleva un’obiezione, manifesta un dubbio o una contrarietà rispetto a quanto detto o proposto. È uno strumento per chiarire, discutere e migliorare un'idea o una proposta, rendendo il confronto più costruttivo e trasparente.

Come si scrive la soluzione Obiezione

Hai trovato la definizione "La solleva chi non è d accordo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

B Bologna

I Imola

E Empoli

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O N S O D A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SNODATO" SNODATO

