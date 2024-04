La Soluzione ♚ Il natante su cui i belligeranti firmano un accordo La definizione e la soluzione di 14 lettere: Il natante su cui i belligeranti firmano un accordo. NAVE DI CARTELLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il natante su cui i belligeranti firmano un accordo: Ismael Zambada García (El Álamo, 1º gennaio 1948) è un criminale messicano, narcotrafficante e capo del cartello di Sinaloa. Soprannominato El mayo o Don Ismael, prima di assumere la guida dell'intero cartello, ha svolto il ruolo di coordinatore logistico per la fazione Zambada-García del cartello di Sinaloa, che ha contribuito all'esportazione di cocaina ed eroina a Chicago e in altre città statunitensi via treno, nave, jet e sottomarino. Sostantivo Significato e Curiosità su: Ismael Zambada García (El Álamo, 1º gennaio 1948) è un criminale messicano, narcotrafficante e capo del cartello di Sinaloa. Soprannominato El mayo o Don Ismael, prima di assumere la guida dell'intero cartello, ha svolto il ruolo di coordinatore logistico per la fazione Zambada-García del cartello di Sinaloa, che ha contribuito all'esportazione di cocaina ed eroina a Chicago e in altre città statunitensi via treno, nave, jet e sottomarino. avviso m sing (pl.: avvisi) (diritto) informazione scritta tramite la quale si avvisa in modo formale qualcosa a qualcuno manifesto o scritto che pubblica notizie ufficiali parere, modo di vedere a mio avviso questa soluzione è errata piccola nave da guerra, usata specialmente come scorta Voce verbale avviso prima persona singolare dell'indicativo presente di avvisare Sillabazione av | vì | so Pronuncia IPA: /av'vizo/ Etimologia / Derivazione dal francese antico avis Citazione Sinonimi ammonimento, annuncio, avvertimento, comunicato, comunicazione, consiglio, indicazione, informazione, monito, notifica, segnale

avvertenza, bando, informazione,inserzione, notizia, partecipazione, pubblicazione,

(di comunicazione) affisso, cartello, cartellone, foglio, manifesto,

affisso, cartello, cartellone, foglio, manifesto, giudizio, idea, opinione, parere

ammonizione, consiglio, diffida, indicazione, minaccia, monito, preavviso, segnale, segno, suggerimento,

( diritto ) avvertimento, notifica,

avvertimento, notifica, (eufemismo) bando, minaccia Parole derivate preavviso Proverbi e modi di dire essere d'avviso : reputare

: reputare a mio avviso : secondo me

Altre Definizioni con nave di cartello; natante; belligeranti; firmano; accordo; Apre la via al natante; Natante d emergenza; Firmano con NN; Firmano per assicurare; Un accordo fra più imprese; Accordo fra imprese; Il colore che mette d accordo tutti i nostri tifosi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Il natante su cui i belligeranti firmano un accordo

NAVE DI CARTELLO

N

A

V

E

D

I

C

A

R

T

E

L

L

O

Lae verificata di 14 lettere per risolvere 'Il natante su cui i belligeranti firmano un accordo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.