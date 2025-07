La carne di bue nei cruciverba: la soluzione è Manzo

MANZO

Curiosità e Significato di Manzo

Perché la soluzione è Manzo? La carne di bue, comunemente chiamata manzo, deriva dal bovino adulto ed è molto apprezzata in cucina per la sua tenerezza e sapore. Viene utilizzata in numerosi piatti tradizionali italiani, come arrosti, spezzatini e brasati. Conosciuta anche come carne rossa, rappresenta una delle principali fonti proteiche della dieta mediterranea, simbolo di convivialità e gusto autentico.

Come si scrive la soluzione Manzo

Hai trovato la definizione "La carne di bue" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

N Napoli

Z Zara

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M A R I A E T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MATERIA" MATERIA

