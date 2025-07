Insieme a Cotto in un noto programma di cucina nei cruciverba: la soluzione è Mangiato

MANGIATO

Curiosità e Significato di Mangiato

Perché la soluzione è Mangiato? MANGIATO è il participio passato del verbo mangiare e indica qualcosa che è stato consumato o ingerito. Può riferirsi a un pasto, a uno spuntino o a un boccone preso. Spesso si usa per descrivere cosa si ha nel piatto o cosa si è già mangiato, rendendo questa parola molto comune nella vita quotidiana e nei racconti culinari. È un termine semplice, ma molto importante nella comunicazione di ciò che si ha nel ventre.

Come si scrive la soluzione Mangiato

M Milano

A Ancona

N Napoli

G Genova

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

