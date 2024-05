Significato della soluzione per: Precede la notizia in un noto programma

La striscia di Gaza (in arabo , Qia Ghazza; in ebraico: , Retzu'at 'Azza) è un'exclave de iure del territorio palestinese confinante con Israele ed Egitto nei pressi della città di Gaza. Si tratta di una regione costiera di 360 km² di superficie popolata da più di due milioni di abitanti (ottobre 2023), dei quali 1240082 rifugiati palestinesi. Rivendicata dai palestinesi nel 1994, assieme alla Cisgiordania e a Gerusalemme Est, come parte dello Stato di Palestina nella regione storico-geografica della Palestina, è passata gradualmente sotto il controllo politico-amministrativo dell'Autorità Nazionale Palestinese, completato con il ritiro dei militari e dei coloni israeliani degli insediamenti nel 2005.

Italiano: Sostantivo: striscia ( approfondimento) f sing (pl.: strisce) . (tessile), (abbigliamento) pezzo di tessuto lungo e stretto. fumetto con le vignette disposte su una sola linea. (marina) ferzo. lo spazio compreso tra due parallele. ogni linea che delimita una o più corsie di una strada percorribili con automobili, camion e pullman, ciclomotori, ecc; altrimenti è una zona della pista di un aeroporto strisce pedonali: per l'attraversamento a piedi.