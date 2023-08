Noto programma di compressione dei file - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Noto programma di compressione dei file. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : WINRAR

Significato/Curiosita : Noto programma di compressione dei file

noto come mpeg-1 audio layer iii e mpeg-2 audio layer iii è un algoritmo di compressione audio di tipo lossy, sviluppato dal gruppo mpeg, in grado di... Sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. winrar è un programma shareware di compressione ed archiviazione di dati creato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

