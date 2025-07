Il velenoso animale detto caravella portoghese nei cruciverba: la soluzione è Fisalia

FISALIA

Curiosità e Significato di Fisalia

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Fisalia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Fisalia? La Fisalia è un termine storico che indica il velenoso animale noto come caravella portoghese, una medusa dalla forma particolare e dai tentacoli urticanti. Questa creatura marittima, temuta per il suo aculeo, rappresenta un pericolo in mare, ma anche un affascinante esempio della biodiversità marina. Conoscere la Fisalia aiuta a rispettare e proteggere gli ambienti oceanici.

Come si scrive la soluzione Fisalia

Hai davanti la definizione "Il velenoso animale detto caravella portoghese" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

I Imola

S Savona

A Ancona

L Livorno

I Imola

A Ancona

