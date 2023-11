La definizione e la soluzione di: Il serpente non velenoso detto colubro di Esculapio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Il serpente non velenoso detto colubro di esculapio

Zamenis longissimus, detto anche «colubro di esculapio» o «saettone». originariamente questo serpente era situato sul bastone di asclepio (simbolo della... Il saettone (AFI: /'klubro/ o /ko'lubro/ Zamenis longissimus) o colubro di Esculapio è un serpente non velenoso della famiglia dei colubridi. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 novembre 2023

