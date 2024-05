La Soluzione ♚ L animale del Brasile detto anche poltrone La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BRADIPO . Ecco la soluzione verificata per la definizione L animale del Brasile detto anche poltrone. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su L animale del brasile detto anche poltrone: Scultore italiano erminio blotta brasile, azenha porto alegre: statua di giuseppe e anita in piazza garibaldi brasile, são josé do norte: busto di giuseppe... I bradipi tridattili, il cui nome scientifico è costruito a partire dal greco antico: ßad, bradýs ("lento") e p, poús ("piede"), quindi «piede lento» (in riferimento alle loro caratteristiche di movimento), sono gli unici membri del genere Bradypus e della famiglia Bradypodidae. I loro parenti più prossimi sono i bradipi didattili, coi quali condividono gran parte dell'habitat. Hanno abitudini solitarie e dormono circa 16-18 ore al giorno. In natura vivono in media 11-12 anni.

