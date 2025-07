Il cantante di Strangers in the night nei cruciverba: la soluzione è Sinatra

SINATRA

Curiosità e Significato di Sinatra

Perché la soluzione è Sinatra? Sinatra fa riferimento a Frank Sinatra, celebre cantante e attore statunitense considerato uno dei più grandi interpreti di musica jazz e pop del XX secolo. La sua voce inconfondibile e il suo stile elegante lo hanno reso un'icona mondiale, simbolo di raffinatezza e talento. Con la sua musica ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dello spettacolo, rendendo il nome sinonimo di classe e charme.

Come si scrive la soluzione Sinatra

S Savona

I Imola

N Napoli

A Ancona

T Torino

R Roma

A Ancona

