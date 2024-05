La Soluzione ♚ Il Frank che lanciò Strangers in the night

: SINATRA

Curiosità su Il frank che lancio strangers in the night: il nome del personaggio deriva dalla melodia del ritornello della canzone strangers in the night. oltre che nelle serie televisive, è comparso in lungometraggi... Frank Sinatra, pseudonimo di Francis Albert Sinatra (Hoboken, 12 dicembre 1915 – Los Angeles, 14 maggio 1998), è stato un cantante e attore statunitense. Prima grande celebrità nella storia della musica popolare nonché tra i più popolari artisti del Novecento, Sinatra viene considerato da molti critici musicali una delle più grandi voci della storia della musica. Egli è noto in Italia soprattutto come The Voice, mentre negli Stati Uniti d'America e in altri paesi era conosciuto anche con soprannomi come Ol' Blue Eyes, Frankie, Swoonatra e molti altri. Fu un personaggio importante e carismatico dell'intrattenimento statunitense e ...

