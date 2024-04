La Soluzione ♚ Aveva in repertorio Strangers in the Night La definizione e la soluzione di 12 lettere: Aveva in repertorio Strangers in the Night. FRANK SINATRA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Aveva in repertorio strangers in the night: Frank Sinatra, pseudonimo di Francis Albert Sinatra (Hoboken, 12 dicembre 1915 – Los Angeles, 14 maggio 1998), è stato un cantante e attore statunitense. Prima grande celebrità nella storia della musica popolare nonché tra i più popolari artisti del Novecento, Sinatra viene considerato da molti critici musicali una delle più grandi voci della storia della musica.Egli è noto in Italia soprattutto come The Voice, mentre negli Stati Uniti d'America e in altri paesi era conosciuto anche con soprannomi come Ol' Blue Eyes, Frankie, Swoonatra e molti altri. Fu un personaggio importante e carismatico dell'intrattenimento statunitense e ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Frank Sinatra, pseudonimo di Francis Albert Sinatra (Hoboken, 12 dicembre 1915 – Los Angeles, 14 maggio 1998), è stato un cantante e attore statunitense. Prima grande celebrità nella storia della musica popolare nonché tra i più popolari artisti del Novecento, Sinatra viene considerato da molti critici musicali una delle più grandi voci della storia della musica.Egli è noto in Italia soprattutto come The Voice, mentre negli Stati Uniti d'America e in altri paesi era conosciuto anche con soprannomi come Ol' Blue Eyes, Frankie, Swoonatra e molti altri. Fu un personaggio importante e carismatico dell'intrattenimento statunitense e ... cantante m sing e f sing (professione) chi usa professionalmente la propria voce come strumento musicale Voce verbale cantante participio presente singolare di cantare Sillabazione can | tàn | te Pronuncia IPA: /kan'tante/ Etimologia / Derivazione participio presente di cantare Sinonimi interprete, cantautore, corista, vocalist, cantore, cantastorie, canzonettista Termini correlati cantautore, rapper, trapper Altre Definizioni con frank sinatra; aveva; repertorio; strangers; night; Aveva la bacchetta magica; Mercurio li aveva alati; Aveva ricchissime colonie; Ha in repertorio Che sia benedetta; Il cantautore italiano che ha in repertorio Come una favola; Night club di un tempo; La versione italiana della nota canzone Silent Night; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Aveva in repertorio Strangers in the Night

FRANK SINATRA

Lae verificata di 12 lettere per risolvere 'Aveva in repertorio Strangers in the Night' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.