La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Folto di peli' è 'Irsuto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IRSUTO

Curiosità e Significato di Irsuto

La soluzione Irsuto di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Irsuto per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Irsuto? Folto di peli indica una zona del corpo ricoperta da un gran numero di peli, spesso molto spessi e abbondanti. La parola IRUSUTO descrive proprio questa condizione di folte e robuste pelurie, dando un’idea di una copertura capillare consistente e visibile. È un termine utile per parlare di una pelle molto pelosa, spesso in modo scherzoso o descrittivo.

Come si scrive la soluzione Irsuto

Hai trovato la definizione "Folto di peli" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

R Roma

S Savona

U Udine

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R S E O I A N C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCENARIO" SCENARIO

