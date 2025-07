Festeggiare una ricorrenza nei cruciverba: la soluzione è Celebrare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Festeggiare una ricorrenza' è 'Celebrare'.

CELEBRARE

Curiosità e Significato di Celebrare

La parola Celebrare è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Celebrare.

Perché la soluzione è Celebrare? Celebrarre una ricorrenza significa organizzare o partecipare a un evento speciale per ricordare un giorno importante, come un compleanno, una festa o un anniversario. È un modo per condividere gioia e tradizioni con amici e familiari, rendendo quei momenti memorabili. In sostanza, si tratta di dare valore e attenzione a occasioni che meritano di essere ricordate e festeggiate.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ricorrenza religiosa ma anche civileRicorrenza del nomeFesteggiare o condurre un ritoGiorno di riposo ricorrenzaUna ricorrenza astronomica

Come si scrive la soluzione Celebrare

Non riesci a risolvere la definizione "Festeggiare una ricorrenza"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

E Empoli

L Livorno

E Empoli

B Bologna

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O M O L I P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OLIMPO" OLIMPO

