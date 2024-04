La Soluzione ♚ Una ricorrenza astronomica La definizione e la soluzione di 9 lettere: Una ricorrenza astronomica. SOLSTIZIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Una ricorrenza astronomica: Significato dell'evento astronomico del solstizio d'estate. nel calendario cristiano dei santi, il periodo coincide con la ricorrenza del 24 giugno, in cui... Il solstizio (in latino solstitium, composto da sol-, “sole” e -sistere, “fermarsi”) è, in astronomia, il momento in cui il Sole raggiunge, nel suo moto apparente lungo l’eclittica, il punto di declinazione massima o minima. Il fenomeno è dovuto all'inclinazione dell'asse di rotazione terrestre rispetto all'eclittica; il valore di declinazione raggiunta coincide con l'angolo di inclinazione terrestre e varia con un periodo di 41 000 anni tra 22°6' e 24°30'. Attualmente l'angolo è di 23°26'10.5 in diminuzione. Nel corso di un anno il solstizio ricorre due volte: il Sole raggiunge il valore massimo di declinazione positiva nel mese di giugno ... Altre Definizioni con solstizio; ricorrenza; astronomica; Dà inizio sia all estate che all inverno; Giorno di mutamento di stagione; Ricorrenza del nome; Giorno di riposo ricorrenza; Se è astronomica ha molti zeri; Una distanza astronomica;

