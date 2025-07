Danzò per Erode nei cruciverba: la soluzione è Salomè

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Danzò per Erode' è 'Salomè'.

SALOMÈ

Curiosità e Significato di Salomè

Approfondisci la parola di 6 lettere Salomè: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Salomè? Salomè è il nome della giovane che, secondo il Vangelo, danzò per Erode e ottenne in dono la testa di Giovanni Battista. È simbolo di seduzione e morte, spesso associata a un gesto di audacia e conseguenze drammatiche. La sua storia ha ispirato opere d'arte e letteratura, rimanendo un emblema di mistero e tentazione nella cultura occidentale.

Come si scrive la soluzione Salomè

Stai cercando la risposta alla definizione "Danzò per Erode"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

L Livorno

O Otranto

M Milano

È -

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O T S D A I T R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DISTRATTO" DISTRATTO

