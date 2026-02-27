Erode : fece decapitare san Giovanni Battista

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Erode : fece decapitare san Giovanni Battista' è 'Antipa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANTIPA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Erode : fece decapitare san Giovanni Battista" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Erode : fece decapitare san Giovanni Battista". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Antipa? L'antipa rappresenta una figura di rilievo nella storia religiosa, associata a eventi significativi che hanno coinvolto personaggi importanti come san Giovanni Battista. Questa figura, spesso descritta come un’autorità che ha compiuto atti drastici, si lega a momenti di grande tensione e decisioni decisive. La narrazione storica ci mostra come le azioni di questa persona abbiano lasciato un'impronta duratura nel racconto delle tradizioni cristiane. La sua presenza nel passato continua ad essere oggetto di studio e riflessione.

Se la definizione "Erode : fece decapitare san Giovanni Battista" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Erode : fece decapitare san Giovanni Battista" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Antipa:

A Ancona N Napoli T Torino I Imola P Padova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Erode : fece decapitare san Giovanni Battista" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

