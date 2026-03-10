Nacque durante il regno di Erode

Home / Soluzioni Cruciverba / Nacque durante il regno di Erode

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Nacque durante il regno di Erode' è 'Gesù'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GESÙ

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Nacque durante il regno di Erode" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nacque durante il regno di Erode". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Gesù? Durante il periodo del governatore Erode, una figura di grande importanza iniziò a diffondersi tra le persone. La sua nascita fu segnata da eventi che attiravano l'attenzione di molti, poiché rappresentava una presenza significativa per il suo tempo. La sua vita e i suoi insegnamenti avrebbero avuto un impatto duraturo sulle generazioni successive, diventando un punto di riferimento per fede e cultura. La sua storia si intreccia con momenti storici fondamentali di quell'epoca.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Nacque durante il regno di Erode nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Gesù

Questa pagina è dedicata alla definizione "Nacque durante il regno di Erode" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nacque durante il regno di Erode" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Gesù:

G Genova E Empoli S Savona Ù -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nacque durante il regno di Erode" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Congregazione fondata nel 1534 da sant Ignazio di LoyolaA Natale se ne festeggia la nascitaFu tradito da GiudaCristo nacque durante il suo regnoDurante il suo regno nacque il RedentoreArea da cui nel Medioevo nacque il Regno di SerbiaIl regno dei fornelliIl regno dei cieli