La città in cui ogni musulmano dovrebbe recarsi almeno una volta nei cruciverba: la soluzione è Mecca

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La città in cui ogni musulmano dovrebbe recarsi almeno una volta' è 'Mecca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MECCA

Curiosità e Significato di Mecca

La parola Mecca è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Mecca.

Perché la soluzione è Mecca? Mecca è la città sacra dell'Islam, meta di pellegrinaggio per ogni musulmano praticante. Situata in Arabia Saudita, rappresenta il centro spirituale e simbolico della fede islamica, dove milioni di fedeli si recano almeno una volta nella vita per pregare e rafforzare il loro legame con Dio. Un luogo che incarna fede, devozione e unità tra i credenti.

Come si scrive la soluzione Mecca

M Milano

E Empoli

C Como

C Como

A Ancona

