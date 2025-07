Ben dorato in padella nei cruciverba: la soluzione è Rosolato

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ben dorato in padella' è 'Rosolato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROSOLATO

Curiosità e Significato di Rosolato

Hai risolto il cruciverba con Rosolato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Rosolato.

Perché la soluzione è Rosolato? Ben dorato in padella si riferisce a un cibo cotto finemente, con una crosticina dorata e appetitosa. La parola rosolato indica infatti qualcosa che, durante la cottura, ha acquisito un colore bruno-oro grazie alla rosolatura, rendendo il piatto più gustoso e invitante. È un termine comune in cucina per descrivere alimenti perfettamente dorati e saporiti.

Come si scrive la soluzione Rosolato

Hai davanti la definizione "Ben dorato in padella" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

O Otranto

S Savona

O Otranto

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

