SFOCIARE

Curiosità e Significato di Sfociare

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Sfociare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sfociare? Avere come esito significa produrre o portare a termine qualcosa con un risultato specifico. Nel caso di sfociare, si indica l'azione di far uscire o sfociare qualcosa, come acqua o emozioni, verso l'esterno. È un termine che suggerisce il momento in cui un flusso si libera, trovando il suo punto di fuga. In sostanza, rappresenta il culminare di un processo che raggiunge il suo apice.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Avere buon esitoRischioso di esito incertoFromm psicanalista autore di Avere o essere?Avere riguardo delle proprie condizioni fisicheQualcosa che occorre avere o fare per la moda del momento

Come si scrive la soluzione Sfociare

S Savona

F Firenze

O Otranto

C Como

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

