La soluzione di 8 lettere per la definizione 'A Xi an, in Cina, c è quello di Terracotta' è 'Esercito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESERCITO

Curiosità e Significato di Esercito

Approfondisci la parola di 8 lettere Esercito: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Esercito? L'Esercito è un insieme di soldati, spesso in pietra o bronzo, creati per accompagnare i sovrani nell'aldilà. A Xi'an, in Cina, si trova l'impressionante Esercito di Terracotta, costituito da migliaia di statue di guerrieri che testimoniano l'antica maestria cinese e la credenza nell'aldilà. Un'opera straordinaria che ci permette di scoprire la storia e le tradizioni di un passato lontano.

Come si scrive la soluzione Esercito

Se "A Xi an, in Cina, c è quello di Terracotta" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

S Savona

E Empoli

R Roma

C Como

I Imola

T Torino

O Otranto

