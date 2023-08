Come molti templi dell XI secolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come molti templi dell XI secolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ROMANICI

Significato/Curiosita : Come molti templi dell xi secolo

Nei templi cambogiani del x secolo come angkor wat e banteay srei. iscrizioni del iv secolo d.c. suggeriscono l'esistenza di scuole intorno ai templi indù... Cercando informazioni riguardanti lo stile artistico, vedi arte romanica. con il termine romanici, anche romanci o romei, la moderna storiografia indica l'eterogeneo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 agosto 2023

