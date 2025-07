Una tifosa della Vecchia Signora nei cruciverba: la soluzione è Juventina

Home / Soluzioni Cruciverba / Una tifosa della Vecchia Signora

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una tifosa della Vecchia Signora' è 'Juventina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

JUVENTINA

Curiosità e Significato di Juventina

Non fermarti alla soluzione! Conosci Juventina più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Juventina.

Perché la soluzione è Juventina? Una Juventina è una tifosa appassionata della Juventus, storica squadra di calcio italiana nota anche come la Vecchia Signora. Il termine esprime il suo attaccamento e fede in questa società sportiva, simbolo di tradizione e successo nel panorama calcistico. Essere una Juventina significa condividere valori di lealtà e passione per i colori bianconeri, rendendo il legame con la squadra ancora più forte.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La Nostra Signora d una cattedrale di SaragozzaVecchia sigla assicurativaVecchia macchinaLa basilica di Nostra Signora del a SaragozzaUna fresca signora

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Juventina

Hai trovato la definizione "Una tifosa della Vecchia Signora" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

J Jolly

U Udine

V Venezia

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O S O A M V C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MOSCOVA" MOSCOVA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.