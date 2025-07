Una predica sacra nei cruciverba: la soluzione è Omelia

OMELIA

Curiosità e Significato di Omelia

La parola Omelia è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Omelia.

Perché la soluzione è Omelia? L'**omelia** è una predica sacra pronunciata durante una funzione religiosa, tipicamente in chiesa. È un momento in cui il sacerdote o il predicatore approfondiscono le Scritture, offrendo riflessioni e insegnamenti spirituali ai fedeli. Si tratta di un discorso che mira a ispirare e rafforzare la fede della comunità, rendendo più accessibile il messaggio divino. In sostanza, l'omelia arricchisce la liturgia con parole di speranza e saggezza.

Come si scrive la soluzione Omelia

Hai davanti la definizione "Una predica sacra" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

M Milano

E Empoli

L Livorno

I Imola

A Ancona

