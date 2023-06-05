Predica sermone

Home / Soluzioni Cruciverba / Predica sermone

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Predica sermone' è 'Omelia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OMELIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Predica sermone" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Predica sermone". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Omelia? Un'omelia è un discorso pronunciato durante una celebrazione religiosa, spesso rivolto ai fedeli per approfondire un passo della Sacra Scrittura o trasmettere insegnamenti morali. Si tratta di un momento di riflessione in cui il sacerdote condivide interpretazioni e consigli utili per la vita quotidiana, cercando di ispirare e rafforzare la fede della comunità. Questa forma di predica assume un ruolo importante nel rito, aiutando i ascoltatori a comprendere meglio il messaggio evangelico e a mettere in pratica i valori cristiani.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Predica sermone nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Omelia

Questa pagina è dedicata alla definizione "Predica sermone" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Predica sermone" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Omelia:

O Otranto M Milano E Empoli L Livorno I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Predica sermone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un discorso di soggetto religiosoI sermoni a MessaCommentario del preteSermone dal pulpitoLa tribunetta della predicaDopo il sermone in un dipinto di GauguinSermone vescovileLa predica dal pulpito