Una pietra miliare USA nei cruciverba: la soluzione è Milestone

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una pietra miliare USA' è 'Milestone'.

MILESTONE

Curiosità e Significato di Milestone

La soluzione Milestone di 9 lettere

Perché la soluzione è Milestone? Una milestone è una tappa importante o un punto di svolta in un percorso, simbolo di progresso e successo. Spesso si usa per indicare traguardi fondamentali in progetti, carriera o sviluppo personale. Pensala come una pietra miliare che segna il cammino, aiutandoci a riconoscere quanto abbiamo già raggiunto e a guardare avanti con entusiasmo verso nuove sfide.

Come si scrive la soluzione Milestone

Hai davanti la definizione "Una pietra miliare USA" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

I Imola

L Livorno

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

