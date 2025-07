Una copertura tesa sul carico del camion nei cruciverba: la soluzione è Telone

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una copertura tesa sul carico del camion' è 'Telone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TELONE

Curiosità e Significato di Telone

Hai risolto il cruciverba con Telone? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Telone.

Perché la soluzione è Telone? Un telone è una copertura di tessuto resistente, solitamente in PVC o poliestere, utilizzata per proteggere il carico sul camion da pioggia, vento e polvere. Facile da stendere e rimuovere, garantisce sicurezza e integrità delle merci durante il trasporto. È l’alleato ideale per chi vuole viaggiare con la certezza che il proprio carico rimanga sempre al sicuro e asciutto.

Come si scrive la soluzione Telone

Non riesci a risolvere la definizione "Una copertura tesa sul carico del camion"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

E Empoli

L Livorno

O Otranto

N Napoli

E Empoli

