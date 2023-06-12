Chiusura di portone

Sara Verdi | 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Chiusura di portone' è 'Ne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NE

Come completare la definizione

  • Definizione: Chiusura di portone
  • Risposta: NE
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Schema utile: N_
  • Inizia con: N
  • Finisce con: E

Definizione: "Chiusura di portone". Risposta: NE. Lunghezza: 2 lettere. Schema utile: N_.

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Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Chiusura di portone". La risposta di 2 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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La risposta alla definizione 'Chiusura di portone'

Se la definizione "Chiusura di portone" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Chiusura di portone" conferma che la soluzione 'Ne' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Schemi utili per Ne

  • Schema parole: 2
  • La soluzione inizia con N
  • La soluzione finisce con E
  • Schema iniziale: N_
  • Schema finale: NE

Le 2 lettere della soluzione Ne

N Napoli
E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Chiusura di portone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ne' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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