Chiusura di portone
La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Chiusura di portone' è 'Ne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: NE
Come completare la definizione
- Definizione: Chiusura di portone
- Risposta: NE
- Lunghezza: 2 lettere
- Schema parole: 2
- Schema utile: N_
- Inizia con: N
- Finisce con: E
Definizione: "Chiusura di portone". Risposta: NE. Lunghezza: 2 lettere. Schema utile: N_.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Chiusura di portone". La risposta di 2 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
La risposta alla definizione 'Chiusura di portone'
Se la definizione "Chiusura di portone" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Chiusura di portone" conferma che la soluzione 'Ne' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Schemi utili per Ne
- Schema parole: 2
- La soluzione inizia con N
- La soluzione finisce con E
- Schema iniziale: N_
- Schema finale: NE
Le 2 lettere della soluzione Ne
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Chiusura di portone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ne' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Altre definizioni collegate
Definizioni con la parola chiusura: Cerniera chiusura lampo La chiusura di un attività alla propria manodopera Chiusura di giornata
Definizioni con la parola portone: Vi si entra dal portone Disimpegno dentro il portone di un palazzo È a lato del portone
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Fondo di bottiglioneBene in fondoFondo di damigianedi chiusura mette fine alla trasmissioneChiusura per le borsetteUn ammanco nella chiusura dei conti della dittaLa chiusura lampoIn chiusura di dialogo
T R R T O O E A T T