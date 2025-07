Un apparecchio come l aereo nei cruciverba: la soluzione è Velivolo

VELIVOLO

Curiosità e Significato di Velivolo

Approfondisci la parola di 8 lettere Velivolo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Velivolo? Il velivolo è un mezzo di trasporto che vola grazie alle ali e ai motori, permettendo di attraversare grandi distanze in poco tempo. Si tratta di un termine generico che comprende aerei civili, militari e altri aeromobili. Utilizzato spesso in ambito aeronautico, il velivolo rappresenta l'innovazione e la libertà di muoversi nel cielo, simbolo di progresso e avventura.

Come si scrive la soluzione Velivolo

La definizione "Un apparecchio come l aereo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

E Empoli

L Livorno

I Imola

V Venezia

O Otranto

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F I A C C E F I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EFFICACI" EFFICACI

