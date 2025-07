Strumento di misura adoperato dal paracadutista nei cruciverba: la soluzione è Altimetro

ALTIMETRO

Curiosità e Significato di Altimetro

Conosci Altimetro più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve

Perché la soluzione è Altimetro? L'altimetro è uno strumento utilizzato dai paracadutisti per misurare l'altitudine, ovvero l'altezza rispetto al livello del mare o al suolo. È fondamentale durante il salto, permettendo di conoscere il momento esatto per aprire il paracadute e garantire sicurezza e precisione nelle manovre. In altre parole, l'altimetro è il compagno invisibile che guida il paracadutista nell'affrontare il cielo con sicurezza.

Come si scrive la soluzione Altimetro

A Ancona

L Livorno

T Torino

I Imola

M Milano

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

