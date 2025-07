Lo strillone medievale nei cruciverba: la soluzione è Banditore

BANDITORE

Curiosità e Significato di Banditore

Perché la soluzione è Banditore? Lo strillone medievale era un incaricato di annunciare notizie o pubblicità per le vie delle città, spesso con urla e manifesti. Il termine banditore si riferisce a questa figura, che svolgeva un ruolo simile a quello di un modernissimo pubblicitario ambulante. Questa parola richiama l’immagine di qualcuno che si fa sentire per attirare l’attenzione pubblica, un vero e proprio pioniere della comunicazione pubblicitaria.

Come si scrive la soluzione Banditore

B Bologna

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

I Imola

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

