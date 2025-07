Stato che rende non punibili per un reato nei cruciverba: la soluzione è Necessita

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Stato che rende non punibili per un reato' è 'Necessita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NECESSITA

Curiosità e Significato di Necessita

La soluzione Necessita di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Necessita per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Necessita? La necessità è una causa che, in diritto, rende non punibile un reato se si agisce per salvaguardare un bene superiore, come la vita o la sicurezza propria o altrui. È una situazione di emergenza che giustifica l'azione, escludendo la responsabilità penale. In sostanza, si tratta di un motivo valido che può scagionare chi si trova a dover affrontare scelte difficili in circostanze straordinarie.

Come si scrive la soluzione Necessita

La definizione "Stato che rende non punibili per un reato" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

N Napoli

E Empoli

C Como

E Empoli

S Savona

S Savona

I Imola

T Torino

A Ancona

