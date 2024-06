Là la capra crepa

: Sceneggiatura e colonna sonora della pellicola furono rispettivamente firmate da Tom Topor e da Brad Fiedel. Sotto accusa (The Accused) è un film del 1988 diretto da Jonathan Kaplan. La Foster vinse per la sua interpretazione un Oscar e un Golden Globe come miglior attrice. Il film, con protagoniste Jodie Foster e Kelly McGillis, è ispirato a un fatto autentico avvenuto in un bar di New Bedford, Massachusetts, nel 1983, di cui fu vittima la giovane Cheryl Araujo.

Italiano: Avverbio: sotto . in basso, nella parte inferiore. Preposizione: sotto . nella parte inferiore di.... (senso figurato) relativamente a..... Sillabazione: sòt | to. Etimologia / Derivazione: dal latino subtus, derivazione di sub ossia sotto . Citazione: Sinonimi: inferiore. al piano inferiore, nella parte inferiore, in fondo. (in un testo, un discorso) oltre, dopo. (in frasi ellittiche) addosso.